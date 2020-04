München/Hamburg - Stürmer Martin Harnik scheint auch während der Coronakrise nicht langweilig zu werden.

Auf der Videoplattform "TikTok" lädt er regelmäßig Videos hoch, in denen sich Menschen wie Hunde in unterschiedlichen Situationen verhalten.

Unter dem Motto "Wenn Männer sich wie Hunde benehmen" zeigt er sich von seiner humorvollen Seite und ist sich dabei für keinen Spaß zu fein.

Sein Kanal auf "TikTok" trägt den Namen "Nosebrothers". Den Fans scheint es zu gefallen, so haben mehrere seiner Videos fast 300.000 Aufrufe.

Wie langweilig kann einem Martin Harnik eigentlich sein pic.twitter.com/8MuqQATYeK — ganz feiner Ehrenmann 1893 (@butterflaenkle) April 1, 2020

Hier begibt er sich an einen See und stellt nach, was sich Hunde über das Gassigehen denken:

Was für eine Legende pic.twitter.com/lbrzp0wJoJ — ganz feiner Ehrenmann 1893 (@butterflaenkle) April 1, 2020

