Star-Power in der ELF! Die European League of Football hat in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass eine US-amerikanische Investorengruppe um Ex-NFL-Star und Super-Bowl-MVP Malcolm Smith bei den Barcelona Dragons einsteigt.

So hat die Franchise knapp zwei Wochen vor dem Start der Saison 2023 die Elite Sports Equity als neuen Hauptgesellschafter bekanntgegeben. (Der Spielplan der ELF)

"Wir freuen uns für die Eigentümer der Dragons, dass sie mit der Elite Sports Equity einen starken Partner an ihrer Seite haben. Das bedeutet insbesondere für die Franchise einen Meilenstein. Es zeigt aber auch, dass es uns mit der European League of Football schon zwei Jahre nach der Gründung gelungen ist, als starke Marke mit großer Strahlkraft anerkannt zu werden", freute sich Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Super-Bowl-MVP steigt bei ELF-Team ein

Commissioner Patrick Esume erklärte: "Die NFL ist in unserem Sport das Maß aller Dinge. Mit Björn Werner in Berlin und Jakob Johnson in Stuttgart sind bereits zwei Größen als Miteigentümer von Teams in der European League of Football dabei, die Spuren in der besten Liga der Welt hinterlassen haben. Dass sie an unser Produkt glauben, erfüllt uns mit Stolz."

Malcolm Smith spielte von 2011 bis 2021 in der NFL und gewann mit den Seattle Seahawks im Februar 2014 den Super Bowl. Beim 43:8 gegen die Denver Broncos wurde der Linebacker zum MVP des Endspiels gewählt.

Neben Smith gehören auch Technologie-Unternehmer Jason Robinson, Finanzexpertin Marcelia Freeman sowie der frühere Golf-Profi Martin Roache zu der Investorengruppe.