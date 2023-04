European League of Football

Die Cologne Centurions haben einen Nachfolger für den zurückgetreten Kahlil Carter gefunden. Der Grieche Christos Lambropoulos wird das ELF-Team in der kommenden Saison als Head Coach leiten. Das bestätigt das Team in einer Pressemitteilung.

Der 33-Jährige war bereits in der abgelaufenen Spielzeit der Offensive Coordinator der Kölner und übernahm im letzten Saison-Monat der interimsmäßig den Posten des Head Coaches.

2021 erreichte er als Head Coach mit den Saarland Hurricanes das Halbfinale in der GFL und wurde zum besten Trainer des Jahres gewählt.

Christos Lambropoulos bleibt Offensive Coordinator

Centurions-Sportdirektor David Drane sagt über den 33-Jährigen: "Christos ist ein 'Players Coach' – die Spieler vertrauen ihm. Er hat in den letzten Wochen bewiesen, dass er der Aufgabe mehr als gewachsen ist. Er bringt Erfahrung als Trainer in Europa und einen aggressiven Offensivstil in unser Team ein. Er verfolgt eine klare Spielidee und ist bei den Spielern sehr beliebt."

Lambropoulos wird weiterhin die Offense der Centurions dirigieren. Im Trainerteam wird Javan Lenhardt erneut die Position des Defense Coordinators übernehmen.

Lambropoulos selbst sagt über die Beförderung: "Ich freue mich darauf, zusammen mit unseren Coaches und Spielern das Fundament weiter auszubauen, das wir zu legen begonnen haben. Ich bin optimistisch, dass wir ein wettbewerbsfähiges Team auf das Spielfeld bringen werden, das für manch eine Überraschung gut sein könnte."