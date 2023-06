European League of Football

Die Cologne Centurions haben in der ELF für einen Paukenschlag gesorgt. Starting-Quarterback Dylan Jacob wird nicht mehr für das Team auflaufen.

Nach der 17-34-Niederlage der Centurions gegen die Hamburg Sea Devils haben die Kölner den US-Amerikaner freigestellt. Laut Angaben des Teams konnte die Offensive bislang die Erwartungen nicht erfüllen.

Deshalb wollen die Teamverantwortlichen in Köln nun "gezielt personelle Veränderungen vornehmen, um das Offensivspiel für den weiteren Verlauf der Saison zu beleben".

Nachfolger soll zeitnah verkündet werden

Wie aus einer Pressemitteilung der Centurions hervorgeht, soll ein neuer Quarterback in den nächsten Tagen vorgestellt werden. Dylan Jacob wird in Kürze die Rückreise in die Vereinigten Staaten antreten.

Die Cologne Centurions bedankten sich bei Jacob für die wertvolle Arbeit, die er in der Pre-Season und zum Saisonbeginn geleistet hat und wünschten ihm "sowohl sportlich als auch privat alles Gute auf seinem künftigen Lebensweg".