Die Cologne Centurions haben einen neuen Quarterback: Judd Erickson wird künftig die Geschicke der Köln-Offense leiten.

Nach der 17-34-Niederlage der Centurions gegen die Hamburg Sea Devils haben die Centurions den bisherigen Quarterback Dylan Jacob freigestellt. Laut Angaben des Teams konnte die Offensive bislang die Erwartungen nicht erfüllen.

Deshalb wollen die Teamverantwortlichen in Köln nun "gezielt personelle Veränderungen vornehmen, um das Offensivspiel für den weiteren Verlauf der Saison zu beleben".

Erickson kommt frisch aus dem College

Erickson, der neue Mann, kommt beinahe direkt aus dem College in die European League of Football. 2022 war er noch Quarterback bei San Diego, ihm gelangen 2.271 Yards Passing sowie 17 Touchdowns bei 7 Interceptions.

Als Undrafted Free Agent ging er in die CFL, die Canadian Football League, in der er sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Nun schlägt er seine Zelte in Köln auf.

"Ich bin wirklich froh, in Köln zu sein, und hoffe, dass ich dem Team helfen kann. Ich will einfach mein Bestes geben, und so Gott will, wird es schon klappen", erklärte Erickson.

Die Prüfung bei seinem Debüt könnte nicht größer sein: Am vierten Spieltag empfangen die Centurions den noch ungeschlagenen Favoriten Düsseldorf Rhein Fire im Sportpark Höhenberg.