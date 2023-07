European League of Football

Die Cologne Centurions verstärken sich mit Fabian Weitz und holen damit einen Kölner in die eigenen Reihen. Der Linebacker fing Football im Alter von zwölf Jahren bei den Cologne Falcons an und spielte in diversen Jugendauswahlen der Nationalmannschaft.

Er kommt von den Buffalo Bulls der Universität von Buffalo, wo er seit 2018 spielte. Für Weitz ist es nicht nur eine Rückkehr nach Köln, sondern auch ein Wiedersehen mit seinem Bruder Lennart, der ebenfalls als Linebacker für die Centurions aktiv ist.

Weitz erklärte: "Für meine Heimatstadt zu spielen, hat eine besondere Bedeutung für mich, denn es ist eine Gelegenheit, der Gemeinde etwas zurückzugeben, die mich seit den Anfängen meiner Football-Karriere unterstützt hat."

"Die Fans sind das Herz und die Seele dieser Mannschaft, und ich kann es kaum erwarten, vor ihnen auf dem Feld zu stehen. Ich werde dem Team auf jede erdenkliche Weise helfen und bin bereit, mit meinen Mitspielern, den Trainern und dem Team zusammenzuarbeiten", fügte der "kölsche Jung" hinzu.

Drane: "Einer der besten europäischen Linebacker"

David Drane, Sportdirektor der Centurions, schwärmt von dem Neuzugang:"Fabian Weitz ist einer der besten europäischen Linebacker. Er war ein hervorragender Juniorenspieler während seiner Kölner Zeit und nachdem er fünf Saisons in der NCAA Division 1 gespielt hat, ist er für uns wie ein zusätzlicher amerikanischer Import auf dem Feld."

"Fabian hofft, die Aufmerksamkeit des NFL-Pathway-Programms auf sich zu ziehen, und ich glaube, wenn er so spielt, wie wir wissen, dass er es kann, wird er die Aufmerksamkeit bekommen, die er will. Es ist ein großartiger Zeitpunkt, unser Team zu Beginn der zweiten Saisonhälfte mit einem solchen Spieler zu verstärken", erzählte Drane weiter.

Verstärkung hat die Kölner Franchise nötig: Momentan befindet man sich auf den letzten Platz der Western Conference, hat jedoch ein oder teilweise sogar zwei Spiele weniger absolviert.