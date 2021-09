München - Auf der Zielgerade der Premierensaison blicken die Macher der European League of Football (ELF) bereits nach vorn und erwarten für das neue Jahr eine Aufstockung. "Wir gehen fest davon aus, dass 2022 mindestens zwölf Franchises antreten", sagte Geschäftsführer Zeljko Karajica, "die Liga wächst definitiv."

In diesem Jahr waren in der Hauptrunde acht Mannschaften dabei. Sechs deutsche (Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Berlin, Stuttgart, Köln) sowie je ein Team aus Polen (Wroclaw Panthers) und Spanien (Barcelona Dragons). Nun sollen Standorte "in weiteren Nationen" hinzukommen, so Karajica.

Frankfurt und Hamburg spielen um EFL Bowl

Am Wochenende hatten sich die Gruppensieger Frankfurt Galaxy (Süd) und Hamburg Sea Devils (Nord) in den Halbfinals für den ELF Bowl in Düsseldorf am 26. September (live auf ProSieben MAXX und ran.de) qualifiziert. Hamburg setzte sich gegen Wroclaw durch, die Galaxy wiederum gegen Köln.

Mehr als 13.000 Tickets wurden bislang für das Finale verkauft.

"Wir blicken auf eine großartige Premierensaison zurück und fiebern alle dem Höhepunkt entgegen. Mit Hamburg und Frankfurt haben sich die Teams durchgesetzt, die ihre Qualität am konstantesten auf den Platz bringen konnten", sagte Commissioner Patrick Esume: "Das Spiel ist völlig offen, da kann alles passieren. Fakt ist aber, dass wir ein riesiges Football-Fest feiern und die Fans voll auf ihre Kosten kommen werden."

Esume erwartet Run auf Tickets

Esume erwartet in der Zeit bis zum großen Endspiel einen Run auf die Tickets: "Frankfurt und Hamburg sind Städte mit einer großen Football-Tradition. Ich gehe fest davon aus, dass viele Fans nach Düsseldorf kommen, um ihre Mannschaft zu supporten."

Karajica verspricht jede Menge Unterhaltung für die ganze Familie. "Football ist nicht nur hochklassiger Sport, sondern auch Entertainment für die ganze Familie. Das Championship Game steht im Mittelpunkt, wir werden den Besucherinnen und Besuchern aber ein attraktives Rahmenprogramm mit verschiedenen Acts bieten. Die Pre-Game-Show wird schon drei Stunden vor dem Kick-off starten und es gibt eine Halbzeit-Show", sagte Karajica.

