Lockerer Auswärtssieg für die Munich Ravens. Inklusive Statement!

Der Neuling der European League of Football gab sich in Week 4 bei den Barcelona Dragons am Samstagabend keine Blöße. Die Münchner fuhren bei den Katalanen einen nie gefährdeten und deutlichen 39:15-Sieg ein.

Für die Ravens war es im dritten Saisonspiel der zweite Sieg, womit das Team bei einer 2:1-Bilanz steht. Die Dragons haben nun eine ausgeglichene 2:2-Bilanz.

Die Ravens sorgten in Barcelona schnell für klare Verhältnisse, bereits zur Halbzeit lagen die Gäste mit 16:3 in Führung. Die Dragons fanden kein Mittel, um zurück ins Spiel zu finden. Die Ravens hingegen legten regelmäßig nach und konnten in ihrem erst dritten ELF-Spiel komplett überzeugen.

ELF Week 4: Zwei Spiele am Sonntag live

Der Spieltag wird am Sonntag fortgesetzt, dabei werden gleich zwei Spiele live übertragen. Zunächst treten die Raiders Tirol (3:0) im Duell der ungeschlagenen Teams bei den Stuttgart Surge (2:0) an (ab 12:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de).

Ab 16:15 Uhr (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) treffen zwei deutsche Teams aufeinander, wenn die Hamburg Sea Devils (1:2) die Berlin Thunder (2:1) empfangen.