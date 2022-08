European League of Football

München - Die Regular Season der diesjährigen ELF kommt in die heiße Phase. Nur noch drei Spieltage verbleiben, um sich einen der begehrten vier Playoff-Plätze zu sichern.

Die Stuttgart Surge eröffnen beim Gastspiel bei den Barcelona Dragons (20. August, ab 17:50 im Livestream auf ran.de) Woche 12, einen Tag später kommt es zwischen Rhein Fire und Frankfurt Galaxy (21. August, ab 14:40 live auf ProSieben MAXX und auf ran.de) zum direkten Verfolgerduell. Insgesamt sieben Teams dürfen sich noch Hoffnungen auf die Playoffs machen, die übrigen fünf haben keine Chance mehr.

Playoff-Modus

Das beste Team der jeweils drei Conferences erreicht die Playoffs. Komplettiert wird das Quartett vom Conference-übergreifend besten Zweiten. Das Team mit dem besten Record in der Saison erhält den Nummer-1-Seed und hat im Halbfinale Heimrecht gegen das Team, das als bester Zweiter qualifiziert ist. Auch im anderen Halbfinale hat das Team mit dem besseren Record Heimrecht. Das Finale findet in Klagenfurt auf neutralem Boden statt.

Innerhalb einer Conference und zwischen den Conferences wird nach einem festgelegten Muster ermittelt. Als erstes werden die Anzahl der Siege in Betracht gezogen, anschließend die direkten Duelle bewertet - wenn es welche gab - und danach die erzielten Punkte in der Saison als Faktor genommen. Sollten tatsächlich alle Statistiken gleich sein, muss ein Münzwurf her. Den führt entweder Commissioner Patrick Esume oder eine von ihm ernannte Person aus.

Northern Conference

Die Hamburg Sea Devils haben aktuell dank ihrer Bilanz von 8-1 und dem besten Punkteverhältnis den Nummer-1-Seed inne. Am kommenden Wochenende können sie im direkten Duell mit den Berlin Thunder die Conference bereits vorzeitig gewinnen und die Playoffs sichern. Bei einer Niederlage hätten die Seeteufel zwar noch immer einen Sieg Vorsprung auf Berlin, der Top-Seed der ELF wäre aber in Gefahr.

Zudem warten am letzten Spieltag die Barcelona Dragons. Gegen die Spanier verloren die Hamburger bisher das einzige Mal (21:24). Bei gleicher Bilanz muss im Rückspiel ein Sieg mit mindestens gleichem Abstand her.

Die Berlin Thunder können mit einem Sieg die Conference nochmal spannend machen, befinden sich gleichzeitig aber auch im Fernduell mit den Tirol Raiders. Beide weisen eine Bilanz von 6-3 auf. Aktuell wären aber die Österreicher in den Playoffs, weil sie das Head-to-Head mit 28:16 gewannen.

Am letzten Spieltag kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen. Siegen die Berliner mit einer größeren Differenz, gewinnen sie bei gleicher Bilanz den Tie-Breaker.

Central Conference

Die Vienna Vikings haben den ersten Platz in der Central Conference beinahe sicher. Zwei eigene Siege in den übrigen drei Spieltagen reichen sicher, alternativ reicht ein eigener Sieg, wenn Conference-Rivale Frankfurt Galaxy eine der letzten drei Partien verliert.

Den Nummer-1-Seed in der Liga haben die Österreicher nur bedingt in der Hand. Da sie nicht direkt auf die Hamburger Sea Devils treffen, müssen sie auf einen Ausrutscher der Hanseaten hoffen oder in den restlichen Spielen insgesamt 64 Punkte mehr erzielen als die Norddeutschen.

Die Raiders Tirol wären aktuell dank des Tie-Breakers gegen Frankfurt Galaxy in den Playoffs und haben sie mit drei Siegen im Endspurt in den eigenen Händen. Kommende Woche steht ein Pflichtsieg gegen die Cologne Centurions an, anschließend allerdings das direkte Duell mit Conference-Gegner Frankfurt und am letzten Spieltag die Partie gegen die Berlin Thunder - gegen beide konnten die Österreicher das Hinspiel gewinnen. Ein kleiner Vorteil im Playoff-Rennen.

Frankfurt Galaxy hat sogar noch Chancen auf den Conference-Sieg, weil es den Tie-Breaker gegen die Vikings gewann, steht momentan aber nicht einmal in den Playoffs. Galaxy hat die gleiche Bilanz wie die Raiders, verlor aber das Hinspiel in Tirol 17:23. Am übernächsten Spieltag kommt es zur Revanche. Sollten die Frankfurter gewinnen, stehen die Chancen auf einen Platz in den Playoffs gut.

Kommenden Sonntag müssen die Galaxy aber noch in Düsseldorf bestehen (Frankfurt Galaxy at Rhein Fire am 21. August ab 14:40 live auf ProSieben MAXX und auf ran.de). Gewinnen die Hessen, haben sie die Endrunde in den eigenen Händen.

Southern Conference

Die Barcelona Dragons können mit einem Sieg am Samstag gegen die Stuttgart Surge (20. August, ab 17:50 im Livestream auf ran.de) ihre Southern Conference vorzeitig gewinnen und die Playoffs klarmachen. Da die Spanier gegen Rhein Fire den Tie-Breaker gewonnen haben, reicht ihnen ein Sieg aus den übrigen drei Spieltagen.

Im direkten Duell mit den Vienna Vikings könnten sich die Dragons aber noch den Heimvorteil im möglichen Halbfinale sichern. Dafür müsste Barcelona am vorletzten Spieltag die 20:27-Niederlage wettmachen, um bei am Ende gleicher Bilanz den Tie-Breaker für sich zu entscheiden.

Rhein Fire hat im Kampf um die Playoffs mit der schwächsten Bilanz unter den sieben Teams (5-4) die schlechtesten Karten. Die eigene Conference können die Düsseldorfer nur mit drei Siegen und gleichzeitig drei Niederlagen der Dragons noch für sich entscheiden.

Drei eigene Siege sind generell Pflicht für Rhein Fire. Allerdings ist das Programm der letzten beiden Wochen machbar. Kommenden Sonntag könnte sich aber bereits die restliche Saison im Vorfeld entscheiden. Gewinnen die Düsseldorfer nicht gegen Frankfurt Galaxy, können sie ihre Playoff-Hoffnungen unter Umständen bereits begraben.

Ohne Playoff-Chancen

Panthers Wroclaw (Northern Conference)

Leipzig Kings (Northern Conference)

Stuttgart Surge (Central Conference)

Cologne Centurions (Southern Conference)

Istanbul Rams (Southern Conference)

