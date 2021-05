European League of Football

München - 150 Touchdowns, mehr als 11.000 Yards und neun Jahre im deutschen Football aktiv - so viel Erfahrung wünscht sich jedes Team auf einer Trainerposition.

Die Leipzig Kings haben sich die Dienste des ehemaligen Running Backs David McCants gesichert. Der 33-jährige übernimmt bei den Sachsen die Position des Running Backs Coaches und wird die Leipziger damit in der ersten ELF-Saison unterstützen.

McCants startete seine Football-Karriere 2007 an der University of Alabama und kam zwei Jahre später nach Deutschland zu den Berlin Adlern. Von dort aus ging es über Hamburg und Düsseldorf nach Braunschweig, wo er mit den New Yorker Lions zwischen 2013 und 2016 vier German Bowls in Folge gewinnen konnte.

Der gebürtige US-Amerikaner hält bis heute den All-Time German Bowl Touchdown-Rekord und war der erste Running Back der GFL mit 10.000 erlaufenden Yards. Nach seinem Karriereende war McCants bei den Lions im Trainerstab aktiv.

"Wir erwarten Großes"

Mit dieser beeindruckenden Vita dürfte er für Leipzig nun eine willkommene Hilfe im Trainerteam sein. "Ich hatte die Chance, öfter mit ihm zu reden und ihn bei der Arbeit mit den Running Backs beim Try-Out zu beobachten. Ich war begeistert. Er ist zurecht ein sehr respektierter Coach und ehemaliger Spieler in Deutschland“, freute sich Kings-Head-Coach Fred Armstrong.

McCants selber sagte nach seiner Vertragsunterzeichnung: "Wir erwarten für die kommende Saison Großes hier in Leipzig. Wir haben großartige Spieler im Kader, die bereit sind, auf dem Feld zu arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen! Ich kann es kaum erwarten, diese Spieler zu trainieren und zu entwickeln, um aus ihnen die besten Spieler zu machen, die sie sein können."

Leipzig bestreitet sein Eröffnungsspiel in der ELF am 20. Juni gegen die Berlin Thunder.

Du willst die wichtigsten ELF-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.