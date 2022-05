Die European League of Football startet in ihre zweite Saison. Am 13. Mai findet in Hamburg die Kickoff-Pressekonferenz dazu statt. Mit dabei sind Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica, Liga-Commissioner Patrick Esume und ran-Sportchef Alexander Rösner sowie Protagonisten aller zwölf Teams. ran.de zeigt euch die Pressekonferenz heute ab 15:00 Uhr live.