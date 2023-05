Zum ersten Mal wird in diesem Jahr vor dem offiziellen Auftakt der Saison in der European League of Football ein Kickoff-Event mit anschließender Kickoff-Party stattfinden. Ort des Geschehens ist das Castello in Düsseldorf am 19. Mai.

Das Event steht ganz unter dem Namen "Football is Family" und verspricht allen Beteiligten ein wahres Football-Fest.

Die ELF-Saison 2023 - ab dem 3. Juni live auf ProSieben MAXX und ran.de

Ausstrahlung der ELF-Doku über die Saison 2022

In einer einstündigen Auftakt-Show mit anschließender Fragerunde werden Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica, Commissioner Patrick Esume, die General Manager der Franchises sowie die Moderatoren und Experten aus dem #ranELF-Team einen Ausblick auf die bevorstehende Saison geben.

Als absolutes Highlight wird die erstmals Aufführung der Dokumentation über die bisherige Entwicklung der European League of Football aufgeführt, in der die Zuschauer exklusive Einblicke in die ersten drei Saisons der kontinentalen Liga erhalten.

Anschließende Party mit den Fans

Nach dem Film wird die Location in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens und Heimat der Franchise Rhein Fire in eine Partyzone mit vollem Programm umgebaut, zu der Fans herzlich eingeladen sind.

Tickets für die Veranstaltung gibt es auf der Website der European League of Football.