München - Spektakuläre Pässe, krachende Tackles, umjubelte Touchdowns - die European League of Football bot in ihrer Premieren-Saison viele Highlights. Dank der TV-Übertragungen auf ProSieben MAXX und ran.de waren viele Football-Fans live dabei, wenn neue Helden hervorgebracht wurden.

Die größten Momente sind den Fans sicher in Erinnerung geblieben, doch jetzt geht noch mehr: Denn die Anhänger können ihr Team, ihren Favoriten oder ihren Lieblingsspielzug erwerben, sammeln oder handeln.

Genauso wie die nordamerikanische Basketball-Liga NBA und die Deutsche Fußball Liga (DFL) bietet auch die European League of Football auf ihrer eigenen NFT-Plattform ab sofort Bilder, 3D-Animationen und Videoclips in limitierter Auflage zum Kauf an.

Das Prinzip ist vergleichbar mit Klebebildern, die viele Sportbegeisterte seit ihrer Kindheit kennen. Mit einem entscheidenden Unterschied: Die Sammelobjekte sind digital.

Wir beantworten dazu die wichtigsten Fragen.

Was sind NFTs überhaupt?

NFTs sind digitale Sammelobjekte. Jeder Moment ist ein Non Fungible Token, kurz NFT, also eine Datei, die einzigartig, fälschungssicher und über die Blockchain handelbar ist.

Im Gegensatz zu den altbekannten Stickern handelt es sich nicht ausschließlich um Fotos, sondern auch um Highlights im Bewegtbild. Vom genialen Pass des Quarterbacks über den herausragenden Catch des Wide Receivers bis hin zum atemberaubenden Field Goal. Jeder Fan erhält die Chance, sich "seinen Moment" zu sichern.

Warum ist die European League of Football in die Welt der NFTs eingestiegen?

Zeljko Karajica, Geschäftsführer der kontinentalen Liga, erklärt das folgendermaßen: "Mit der NFT-Plattform setzen wir unseren Weg konsequent fort: Die European League of Football ist jung, modern und digital. Es ist uns sehr wichtig, die Football-Anhänger aktiv einzubinden, ihnen neue Möglichkeiten zu bieten, die Verbundenheit zu ihrem Team und ihren Spielern emotional aufzuladen."

Weiter erklärt er: "Dieses innovative und digitale Produkt passt perfekt zur Ausrichtung unserer Marke und Zielgruppe. Wir sind davon überzeugt, dass dieses attraktive Angebot dazu beiträgt, die Bindung zwischen den Teams und ihren Fans weiter zu festigen."

Wie kann ich NFTs von der European League of Football erwerben?

Die European League of Football verfügt über eine eigene NFT-Plattform.

Über diese Plattform können die erhältlichen Sammelobjekte in den Warenkorb gelegt werden. Die Bezahlung ist derzeit per Paypal oder alternativ in einer kryptischen Währung möglich.

Ist der Kaufvorgang abgeschlossen, kann man das Sammelobjekt über den Button "open your wallet" aufrufen. Dazu müssen die E-Mail-Adresse und ein per Mail erhaltener Code angegeben werden.

Der Wallet (engl. Brieftasche) ist der digitale Speicher, in dem all die erworbenen NFTs archiviert sind.

Was kann ich mit den NFTs machen?

Der Besitzer kann die digitalen Sammelobjekte anschauen, teilen, verschenken oder auch auf dem Marktplatz zum Verkauf anbieten. Über den Marktplatz lässt sich einsehen, welchen Wert der jeweilige NFT derzeit hat.

NFTs können im Wert steigen und daher auch eine Geldanlage sein. Aber Vorsicht: Aufgrund der schwankenden Werte sind nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste denkbar.

Ein Besuch auf dem Marktplatz lohnt sich nicht nur für Verkäufer, sondern auch für Interessenten. Einige Sammelobjekte, die auf dem herkömmlichen Wege nicht mehr verfügbar sind, können auf dem Marktplatz eventuell erworben werden.

Wie teuer sind die NFTs der European League of Football?

Die Preise können stark variieren. Derzeit werden viele digitale Sammelobjekte in der Preisspanne zwischen neun und 29 Dollar angeboten.

