München - Der Spielplan steht!

110 Tage vor dem Kickoff der Saison 2022 (live auf ProSieben MAXX und ran.de) haben die Verantwortlichen der European League of Football bekanntgegeben, welche Duelle den zwölf Teams auf dem Weg zum Championship Game am 25. September im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt bevorstehen.

Die Cologne Centurions und der türkische Liga-Neuling Istanbul Rams haben die Ehre, die zweite Serie am 4. Juni (18 Uhr) zu eröffnen.

Heiße Duelle zum Auftakt

Gleich zum Auftakt stehen weitere Highlights auf dem Programm: Titelverteidiger Frankfurt Galaxy spielt gegen Rhein Fire. Die Hamburg Sea Devils, im dramatischen Vorjahresfinale vor fast 21.000 Zuschauern in Düsseldorf nur knapp an den Hessen gescheitert, empfangen Berlin Thunder, die sich unter der Regie von Ex-NFL-Profi Björn Werner als neuem Mitgesellschafter und Sportdirektor viel vorgenommen haben.

Im Österreich-Derby stehen sich die Debütanten Raiders Tirol und Vienna Vikings gegenüber, Stuttgart Surge mit NFL-Star Jakob Johnson von den New England Patriots als neuem Co-Owner, empfangen die Barcelona Dragons, und die Panthers Wroclaw bekommen es zum Start mit den Leipzig Kings zu tun.

"Nach einer großartigen Premieren-Saison stehen wir schon wieder in den Startlöchern und sind stolz darauf, dass wir den Football-Fans ein attraktives Line-up mit zwölf Teams aus fünf Nationen anbieten können", sagt Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica, der versichert: "Wir werden uns in allen Bereichen weiterentwickeln und den Fans ein noch besseres Produkt anbieten."

Esume: "Spannende und hochklassige Saison vor uns"

Patrick Esume, Commissioner der European League of Football, ist in engem Austausch mit den Protagonisten der teilnehmenden Franchisen und verfolgt, wie intensiv an den Rosters gearbeitet wird: "Es vergeht ja kaum ein Tag ohne spektakuläres Signing. Ich bin beeindruckt, was da auf die Beine gestellt wird und absolut sicher, dass eine spannende und hochklassige Saison vor uns liegt. Es ist wahnsinnig schwer, einen Favoriten auszumachen."

Mit Titelverteidiger Frankfurt Galaxy, Finalist Hamburg Sea Devils, Berlin Thunder, den Cologne Centurions, Stuttgart Surge und den Leipzig Kings aus Deutschland, den Panthers Wroclaw (Polen) und den Barcelona Dragons aus Spanien gehen acht Gründungs-Mitglieder der European League of Football schon in ihre zweite Spielzeit. Hinzu kommen Rhein Fire (Deutschland), die Vienna Vikings und Raiders Tirol aus Österreich sowie die Istanbul Rams aus der Türkei.

Alle haben ein großes Ziel: das Championship Game in Klagenfurt am 25. September.

Der 1. ELF-Spieltag 2022

Cologne Centurions vs. Istanbul Rams (Sa.)

Stuttgart Surge vs. Barcelona Dragons (So.)

Hamburg Sea Devils vs. Berlin Thunder (So.)

Frankfurt Galaxy vs. Rhein Fire (So.)

Panthers Wroclaw vs. Leipzig Kings (So.)

Raiders Tirol vs. Vienna Vikings (So.)

