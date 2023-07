Die Frankfurt Galaxy bleiben in der European League of Football in der Erfolgsspur. Die Hessen feierten in Woche fünf gegen die Cologne Centurions einen am Ende ungefährdeten 33:22-Heimsieg und fuhren ihren dritten Erfolg in Serie ein.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit rannten die Frankfurter im dritten Viertel davon, 20 Punkte in Folge ebneten den Weg zum Sieg.

Frankfurt Galaxy überzeugen mit Laufspiel

Während bei den Hessen vor allem das Laufspiel um Thomas Fischbach (zwei Touchdowns) und Samuel Shannon (60-Yard-Touchdown) überragte, leisteten sich die Kölner viel zu viele Ballverluste.

Quarterback Judd Erickson verursachte drei Interceptions, ein Fumble der Centurions vor der eigenen Endzone verhalf Frankfurt zum zwischenzeitlichen 33:15 und damit zur Vorentscheidung.

Mit drei Siegen und einer Niederlage liegt Frankfurt auf dem zweiten Platz der Western Conference hinter den ungeschlagenen Rhein Fire Düsseldorf, die Centurions sind nach der vierten Niederlage im fünften Spiel Letzter im Westen.