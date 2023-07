Spektakel pur in der Western Conference der European League of Football. Die Frankfurt Galaxy haben im Heimspiel gegen die Hamburg Sea Devils einen 0:14-Rückstand kurz vor Schluss noch in einen 17:14-Sieg gedreht.

Bereits im ersten Viertel legten die Sea Devils los und gingen mit 7:0 in Führung. Vor der Pause legte Hamburg dann sogar noch einmal nach und ging anschließend mit einer 14:0-Führung in die Halbzeit.

Frankfurt glänzt im dritten Quarter

Bei den Frankfurtern lief in den ersten beiden Quartern offensiv kaum etwas zusammen. Nach der Pause sollte sich das Blatt jedoch wenden. Bei rund sechs Minuten Rest-Spielzeit im dritten Viertel brachte dann auch Galaxy die ersten Punkte auf die Anzeigetafel.

Quarterback Jakeb Sullivan fand im Fallen Wide Receiver Reece Horn und so war Frankfurt wieder dran. Kurze Zeit später drehte Galaxy dann alles auf Null, als Passempfänger Normen Schumm mit dem nächsten Touchdown für den 14:14-Ausgleich sorgte.

Mega-Comeback durch Last-Second-Field-Goal

Im vierten Quarter dauerte es dann bis zu den letzten Sekunden, ehe es eine Entscheidung gab. Und die sollte es in sich haben. Bei ablaufender Spielzeit kickten die Frankfurter noch einmal ein Field Goal - Kicker Ryan Rimmler setzte den Ball zwischen die Pfosten und sorgte für den Last-Second-Sieg für Frankfurt.

Durch den Sieg hat Frankfurt Hamburg weiter in der Tabelle der Western Conference distanziert und steht nach fünf Siegen und einer Niederlage auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Düsseldorf. Die Sea Devils rangieren nach drei Siegen und vier Niederlagen weiterhin auf dem dritten Platz.