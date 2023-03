European League of Football

Die Frankfurt Galaxy haben den ehemaligen NFL-Profi Reece Horn weiter vertraglich an das Team gebunden. Der Wide Receiver hinterließ in der vergangenen Saison einen starken Eindruck. In nur acht Spielen verbuchte er 683 Receiving Yards und elf Touchdowns.

Horn stand in der Vergangenheit bereits bei den Cincinnati Bengals, den Miami Dolphins und den Tennessee Titans unter Vertrag, konnte sich den Traum vom NFL-Debüt allerdings nicht erfüllen.

Stattdessen spielte er 2019 für die Memphis Express in der Alliance of American Football (AAF) und 2020 für die Tampa Bay Vipers in der XFL.

Horn hofft wieder auf Pässe von Sullivan

2022 absolvierte der mittlerweile 30-Jährige seine erste Spielzeit in der ELF (live auf ProSieben MAXX und ran.de).

Gemeinsam mit Quarterback Jakeb Sullivan, der seiner dritten Saison bei der Galaxy entgegenblickt, könnte er wieder eines der besten Quarterback-Receiver-Duos der ELF bilden.