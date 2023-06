Die Hamburg Sea Devils sind nach ihrem verpatzten Saisonstart weiter im Aufwind: Am 4. Spieltag der European League of Football (ELF) siegten die Vorjahresfinalisten im Prestige-Duell gegen die Berlin Thunder klar mit 37:17 (30:9).

Im Stadion Hoheluft stellten die Sea Devils die Weichen früh auf Sieg. In der zweiten Hälfte verwalteten die Hamburger ihren Vorsprung lediglich.

Leppers-Verletzung als Schockmoment

Einen Schockmoment erlebten die Gäste gegen Ende des dritten Viertels, als Felix Lepper nach einem harten Tackle gegen den Kopf minutenlang behandelt und auf einer Trage vom Feld transportiert werden musste. Mit einer Daumen-hoch-Geste beim Abtransport gab der O-Liner eine erste Entwarnung.

Mit einer 2-2-Bilanz sind die Hamburger in der Western Conference der ELF Dritter. Berlin steht mit derselben Bilanz auf Rang drei der Eastern Conference.

Rhein Fire Düsseldorf mit klarem Sieg im Lokalduell

Im Parallelspiel ließ Rhein Fire Düsseldorf im rheinischen Duell den Cologne Centurions beim 42:0 keine Chance. Damit steht Düsseldorf als einziges Team der ELF mit vier Siegen aus vier Spielen an der Spitze der Western Conference. Köln steht bei einer 1-3-Bilanz auf dem letzten Platz der Conference.

Bereits am Sonntagmittag gewannen die Stuttgart Surge in einem kuriosen Low-Scoring-Game mit 6:3 gegen die Raiders Tirol und übernahmen damit die Spitze in der Central Conference vor den Österreichern. Die Milano Seaman feierten gegen die Helvetic Guards mit einem 32:0 ihren ersten Sieg der ELF-Geschichte.