Die Hamburg Sea Devils haben in Week 6 der European League of Football (ELF) einen hart erkämpften Sieg eingefahren. Im Heimspiel bezwangen die Hanseaten die Panthers Wroclaw mit 17:10 (3:7).

Den entscheidenden Score erzielte Quarterback Preston Haire mit einem Rushing Touchdown über 29 Yards. Zuvor hatte bereits Running Back Jakob Michaelsen per Lauf die Endzone besucht – nach einem Run über drei Yards.

Entscheidend war die starke Defense der Gastgeber, die nach einem frühen Touchdown der Panthers nur noch in Field Goal aus 39 Yards gestattete.

Hamburg Sea Devils mit ausgeglichener Bilanz

Den Sea Devils gelang damit der dritte Sieg aus den jüngsten vier Spielen, sie stehen nun bei 3-3. Die Gäste aus Breslau kassierten ihre erste Niederlage seit Week 3 und haben nun eine 4-2-Bilanz.

Hamburg nahm damit erfolgreich Revanche für das 25:34 aus Week 1. Weiter geht es für den zweimaligen Championship-Game-Teilnehmer am kommenden Sonntag mit dem Auftritt bei den Frankfurt Galaxy. Die Panthers treten bereits am Samstagabend beim aktuellen Champion Vienna Vikings an.

ELF live: Unsere Spiele am 6. Spieltag

Samstag, 15. Juli, 16:50 Uhr: Leipzig Kings at Cologne Centurions (im Livestream auf ran.de)

Sonntag, 16. Juli, 12:45 Uhr: Milano Seamen at Munich Ravens (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de)

Sonntag, 16. Juli, 16:15 Uhr: Hamburg Sea Devils at Frankfurt Galaxy (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de)