Am 11. Juni erlebt die European League of Football die größte Bühne ihrer Geschichte. Am zweiten Spieltag der Saison 2023 treffen die Hamburg Sea Devils im 57.000 Zuschauer fassenden Volksparkstadion auf Rhein Fire.

Die Fans fiebern dem Duell der beiden Titel-Kandidaten in der HSV-Arena voller Vorfreude entgegen: Nur zwei Wochen nach dem Start des Vorverkaufs sind bereits 10.000 Tickets abgesetzt worden.

"Das wird nicht nur ein Festtag für unsere Liga und die beiden Teams, sondern für die gesamte Football-Familie im Norden. Für mich ist das eine sehr emotionale Geschichte, weil die Rückkehr an diesen Ort mit vielen besonderen Momenten und Erinnerungen verbunden ist", blickt Patrick Esume, Commissioner der ELF, voraus.

ELF: Neuer Besucher-Rekord

"Im alten Stadion habe ich noch selbst gespielt, nach dem Neubau stand ich als Coach in der NFL Europe an der Linie. Jetzt werde ich im Volkspark das Spiel als Commissioner der European League of Football verfolgen dürfen. Darauf bin ich schon extrem gespannt."

Bereits knapp vier Monate vor dem Kickoff ist klar, dass ein neuer Besucher-Rekord für die Regular Season seit der Aufnahme des Spielbetriebs in der "Champions League" des europäischen Footballs im Sommer 2021 aufgestellt wird.Diesen hält Rhein Fire gegen Frankfurt Galaxy mit 12.055 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Dort findet am 24. September das Championship Game statt – für das bereits mehr als 20.000 Tickets verkauft sind.

"In der Saison 2021 hatten wir trotz starker Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in Summe rund 100.000 Zuschauer, 2022 waren es schon 250.000 Fans. Wie in allen Bereichen werden wir uns auch hier weiter steigern. Es ist unser Ziel und unser Anspruch, künftig regelmäßig die großen Stadien zu bespielen. Hamburg macht den Anfang", betont Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football.

ELF: Saison 2023 mit sechs neuen Teams

Am 3. Juni startet die dritte Spielzeit der interkontinentalen Liga mit 17 Franchisen aus neun Nationen. Mit dabei sind wieder Berlin Thunder, Hamburg Sea Devils, Frankfurt Galaxy, Cologne Centurions, Leipzig Kings, Rhein Fire, Stuttgart Surge (alle Deutschland), Vienna Vikings, Raiders Tirol (beide Österreich), Panthers Wroclaw (Polen) und Barcelona Dragons (Spanien).

Mit den Munich Ravens (Deutschland), Milano Seamen (Italien), Prague Lions (Tschechien), Helvetic Guards (Schweiz), Fehervar Enthroners (Ungarn) und Paris Saints (Frankreich) treten aber auch sechs neue Teams in der European League of Football an.