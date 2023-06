European League of Football

Aus HSV mach Sea Devils: Volksparkstadion schmückt sich für die ELF

Am morgigen Sonntag steigt das ELF-Duell zwischen den Hamburg Sea Devils und Düsseldorf Rhein Fire im Volksparkstadion (live ab 16:15 Uhr auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de). Die Vorbereitungen in der Hansestadt laufen in vollem Tempo.

Video anschauen

2:02 min