Die Saison der Leipzig Kings hängt in der Schwebe. Wie die Franchise aus der European League of Football (ELF) bekanntgab, wird man den Spielbetrieb "sehr wahrscheinlich einstellen müssen".

In einer Pressemittelung schreiben die Kings: "Schweren Herzens müssen wir heute leider mitteilen, dass wir trotz aller Bemühungen der letzten Monate den Spielbetrieb der Leipzig Kings mit hoher Wahrscheinlichkeit einstellen müssen."

Grund dafür ist eine "kontinuierliche, wirtschaftlich angespannte Situation" der Franchise. Man arbeite allerdings weiterhin "mit Hochdruck" an einer Lösung, um die laufende Spielzeit erfolgreich abschließen zu können. Ob dies gelingt, ist derzeit aber völlig unklar.

Sponsoren-Rückzug zu viel für die Kings

Vor allem der Rückzug des Hauptsponsors war letztendlich wohl zu viel für die Kings: "Am Ende hat unser Hauptsponsor uns kurz vor dem Start der Liga informiert, dass sein Engagement, aufgrund interner Revisionsmaßnahmen, in 2023 ausgesetzt werden muss, dieser Verlust kann nicht mehr durch die Gesellschafter alleine aufgefangen werden."

Ein Darlehen, das zumindest den Spielbetrieb der kommenden Wochen gesichert hätte, lehnte die Liga ab.

ELF gibt Statement ab

Mittlerweile äußerte sich auch die ELF zu den Vorkommnissen. In einem Statement erklärt die Liga: "Wir sind am Dienstag von den Eigentümern der Leipzig Kings darüber informiert worden, dass der Rückzug aus der European League of Football erwogen wird. Wir bedauern diese Entwicklung sehr."

"Die European League of Football arbeitet im Dialog mit den Verantwortlichen in Leipzig und an der Seite von Partnern daran, den Spielbetrieb nicht nur kurzfristig und eine gute Lösung für die Liga und ihre teilnehmenden Mannschaften zu finden", so die ELF weiter. Man glaube zudem weiterhin fest an den Standort Leipzig.

Am kommenden Wochenende sollte es zur Partie zwischen den Leipzig Kings und den Berlin Thunder kommen. Ob diese Partie stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Die Kings waren mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die aktuell laufende ELF-Saison gestartet.