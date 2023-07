Die Munich Ravens haben sich kurz vor Ende der Transferperiode jede Menge Verstärkung für die zweite Saisonhälfte gesichert.

Gleich sieben Spieler kommen nach München: Tight End Jens Walter, Wide Receiver Leander Winter, Wide Receiver Noah Bomba und Fullback Niklas Ritter verstärken die Offensive.

Linebacker Michael Bausch, Linebacker/Defensive End Burak Efendioglu und Defensive Back Luis Moreno kommen für die Defensive.

Alle sieben Spieler spielten zuletzt bei den Leipzig Kings.

Jens Walter war zweitbester Receiver der Kings

Sean Shelton, Director of Sports Operations der Munich Ravens: "So unschön die Situation in Leipzig auch ist, es gibt uns und allen anderen Teams die Möglichkeit, den Kader noch einmal aufzufrischen. Wir sind froh über die sieben Neuzugänge und sind uns sicher, dass jeder von ihnen eine wichtige Rolle bei uns spielen wird."

Mit 13 Catches und 163 Yards war Walter der zweitbeste Receiver der Kings in dieser Saison. Ihm folgte Winter mit elf gefangenen Bällen für 146 Yards und zwei Touchdowns. Bomba spielte vor seiner Zeit in Leipzig bereits in Stuttgart und Frankfurt in der European League of Football. Ritter war zuvor in der GFL in Kiel aktiv.

Bausch steuerte diese Saison 17 Tackles und zwei Tackles für Raumverlust bei. Moreno kam auf fünf Tackles und 0,5 Tackles for Loss. Efendioglu war bereits im zweiten Jahr in Leipzig, spielte vorher in der GFL für die Saarland Scorpions.