Die Paris Musketeers haben in der European League of Football (ELF) für eine Überraschung gesorgt. In der fünften Spielwoche gewannen die Franzosen ihr Heimspiel gegen die Hamburg Sea Devils mit 27:23.

Für die Pariser war es erst der zweite Saisonsieg, der Vorjahresfinalist aus Hamburg musste hingegen bereits seine dritte Niederlage in der laufenden Spielzeit einstecken. Überschattet wurde das Spiel von einer offenbar schweren Verletzung von Sea-Devils-Tight-End Niklas Kahrau, der mit einer Trage vom Feld gebracht werden musste.

Paris gewinnt Schlagabtausch in der Schlussphase

Für Hamburg begann das Spiel wie erhofft, bereits nach dem ersten Viertel lagen die Sea Devils mit 10:0 vorne. Eine Interception kurz vor der Halbzeit und ein Touchdown im anschließenden Drive brachten die Musketeers aber zurück ins Spiel.

Nach der Pause legten die Franzosen zwei Touchdowns nach, Hamburg gelangen hingegen nur zwei Field Goals. Drei Minuten vor Ende des Spiels drehte Running Back Jakob Michaelsen mit einem Receiving-Touchdown das Spiel zugunsten der Norddeutschen. Doch Paris schlug im anschließenden Drive direkt zurück.

In der Western Conference bleibt Hamburg auf Platz drei, liegt nun aber bei einem Spiel mehr einen Sieg hinter Frankfurt Galaxy. Paris liegt direkt dahinter auf Rang vier im Westen.