Aus Düsseldorf berichtet Kai Esser

"Es ist wie als würdest du einen Nagel in die Wand hauen wollen, hast aber nur eine Stecknadel zur Verfügung."

Es war eine mehr als treffende Analogie, die Commissioner Patrick Esume in der offiziellen Dokumentation über die ersten beiden Saisons der European League of Football zog. Was aus einer launigen Idee entstand, wurde schnell zu einer sich rasant entwickelnden Liga.

ELF macht aus NFL-Hype einen Football-Hype

Zeugnis dessen ist vor allem die offizielle Eröffnungsparty der dritten Saison der ELF, in dessen Rahmen die Doku zu sehen war. Nicht nur wegen der hervorragenden Atmosphäre unter den rund 600 Anwesenden in der Heimat der Düsseldorf Rhein Fire.

Sondern auch, weil sich die Liga offensichtlich von dem NFL-Hype in Deutschland emanzipiert hat und einen allgemeinen Football-Hype kreiert bzw. ihn weiter voran gebracht hat. Nun auch auf die erweiterte europäische Bühne. Es war kaum Merchandise von NFL-Teams zu sehen, ELF-Merch war eindeutig in der Überzahl.

Und das, obwohl dieser bisher gar nicht so einfach zu kaufen war. Doch auch das ist eine der Änderungen und Verbesserungen zur kommenden Saison. Ein großer Stand mit Merchandise stand mitten im Castello in Düsseldorf, der Veranstaltungshalle.

Satte sechs neue Teams schließen sich dem Projekt ELF zur Saison 2023 an. Dabei war es wichtig, aus einer anfangs deutschen Liga auch wirklich eine europäische zu machen. "Die Expansion war uns sehr wichtig", erklärte Geschäftsführer Zejlko Karajica.

Madrid als Sinnbild des ELF-Wachstums

2024 wird mit Madrid dann ein weiteres Team an der European League of Football teilnehmen. Ein Standort, der nicht zufällig gewählt wurde. "In Madrid wird in Spanien der beste Football gespielt", schildert Esume.

Es ist der eingeschlagene Weg der Liga, junge und einheimische Talente und Spieler zu fördern und im Idealfall zu Profis zu machen. Madrid soll dafür als Paradebeispiel herhalten.

Das ist das auserkorene Ziel der Liga, die noch lange nicht am Ende ist. "Wir wollen am Ende da sein, dass wir zwei dutzend Teams in der ELF haben, die sich alleine tragen kann", beschreibt der Commissioner seine Zukunftsvision.

Wann diese Vision Wirklichkeit wird, ist noch völlig offen. Bei dem stetigen Wachstum der Liga ist es jedoch nur eine Frage der Zeit.