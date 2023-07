Wirbel um die Prague Lions in der European League of Football: Das "Hamburger Abendblatt" berichtete am späten Freitagnachmittag über schwere finanzielle Probleme der tschechischen Franchise, das Aus stünde demnach kurz bevor. Schon zum Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei den Fehervar Enthroners würden die Lions demnach nicht mehr antreten.

Gleiches behauptete am Samstagmorgen auch der Gegner. Die Enthroners schrieben auf Twitter: "Das Spiel am Sonntag gegen die Prague Lions wurde leider abgesagt, da die tschechische Mannschaft aufgrund finanzieller Probleme nicht nach Ungarn reisen konnte."

ELF dementierte Lions-Aus am Freitag

Die ELF selbst hatte sich am Freitagabend zu Wort gemeldet und die Medienberichte über ein mögliches Lions-Aus gegenüber ran deutlich zurückgewiesen. So sei der Spielbetrieb nicht gefährdet, die Partie am Sonntag (16:25 Uhr) in Ungarn finde ebenso statt wie alle restlichen Begegnungen in dieser Saison.

Prague Lions erst seit dieser Saison dabei

Die Prague Lions waren erst in diesem Jahr gemeinsam mit fünf weiteren Franchises in die ELF eingestiegen. In bislang sechs Spielen setzte es für die Tschechen fünf Niederlagen.

Erst vor kurzem mussten die Leipzig Kings aus finanziellen Gründen ihren Spielbetrieb für die laufende Saison einstellen, die Lizenz der Sachsen wurde durch die Liga entzogen.