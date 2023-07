Wirbel um die Prague Lions in der European League of Football: Das Spiel der Franchise gegen die Fehervar Enthroners am Sonntag wurde offiziell abgesagt.

"Die Eigentümer der Prague Lions haben der European League of Football am späten Freitagabend mitgeteilt, dass die Mehrheit des Teams dagegen gestimmt hat, das Spiel am Sonntag zu bestreiten", heißt es in einem Statement der Liga. Das Spiel wird mit 35:0 für die Enthroners gewertet.

Am Freitag hatte das "Hamburger Abendblatt" über schwere finanzielle Probleme der tschechischen Franchise berichtet, das Aus stünde demnach kurz bevor. Die ELF geht laut Statement allerdings davon aus, dass die Lions den Spielbetrieb wieder aufnehmen können.

"Wir arbeiten unermüdlich daran, dass wir den Spielbetrieb während der Saison wieder aufnehmen können", gaben Prag in der Pressemitteilung bekannt.

Am Samstagmorgen hatte der Gegner aus Ungarn auf Twitter die Spielabsage bereits verkündet: "Das Spiel am Sonntag gegen die Prague Lions wurde leider abgesagt, da die tschechische Mannschaft aufgrund finanzieller Probleme nicht nach Ungarn reisen konnte."

Official statement by the European League of Football and Prague Lions on the game scheduled for Sunday: https://t.co/c9LwEO1t1u pic.twitter.com/Fu52s2lWDq — Chris Hahn (@ChrisHahn_ELF) July 22, 2023

Prague Lions erst seit dieser Saison dabei

Die Prague Lions waren erst in diesem Jahr gemeinsam mit fünf weiteren Franchises in die ELF eingestiegen. In bislang sechs Spielen setzte es für die Tschechen fünf Niederlagen.

Erst vor kurzem mussten die Leipzig Kings aus finanziellen Gründen ihren Spielbetrieb für die laufende Saison einstellen, die Lizenz der Sachsen wurde durch die Liga entzogen.