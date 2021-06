München - Endlich wieder Football! Die NFL befindet sich gut vier Monate nach dem Super Bowl LV zwar noch mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Doch auf Touchdowns und Field Goals müssen die Fans hierzulande dennoch nicht länger verzichten. Denn am Samstag, 19. Juni, startet die European League of Football (ELF) in ihre Premierensaison.

Bevor das Ei auf ProSieben MAXX und ran.de wieder live geworfen, getragen und gekickt wird, stimmen ELF-Commissioner Patrick Esume, ELF-CEO Zeljko Karajica und ran-Sportchef Alexander Rösner, auf die neue Liga ein. Die gemeinsame Pressekonferenz wird am Dienstag, 15. Juni, ab 12 Uhr im Livestream auf ran.de zu sehen sein.

Traditions-Teams in neuer Liga

Darin geht es um die Übertragungen der Partien, aber auch um die Erwartungen, die Pläne und den Modus der ELF, die einige Teams aus der einstigen NFL Europe wieder aufleben lässt. Bei den Namen Barcelona Dragons, Berlin Thunder, Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy und Hamburg Sea Devils schlagen bei vielen Football-Fans die Herzen höher.

Der komplette Spielplan der ELF auf ran.de

Seit dem 1. Juni und noch bis 20. Juni zeigt ran.de außerdem täglich eine Epsisode "Food Balls" - eine Sitcom rund um den ehemaligen NFL-Spieler Kasim Edebali, der für die Hamburg Sea Devils in der ELF aktiv sein wird. ALLE FOLGEN gibt es on demand auf ran.de.

Du willst die wichtigsten Football-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Appleund Android.