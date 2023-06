European League of Football

ELF-Star Platzgummer klagt Giants an: "In der NFL zählt nicht Leistung"

Sandro Platzgummer verbrachte drei Jahre im Practice Squad der New York Giants in der NFL und spielt nun in der ELF. Im ran Interview verrät er, warum er in der NFL nie eine echte Chance bekam und weshalb ihm Daniel Jones sympathischer war als Saquon Barkley