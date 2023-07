Ein Offensivspektakel war es nicht, das dürfte den Raiders Tirol aber ziemlich egal sein. In Woche 7 der European League of Football hat sich das Team bei den Barcelona Dragons mit 17:3 durchgesetzt.

In einem von unzähligen Punts geprägtem Spiel durfte sich Raiders-Quarterback Christian Strong über einen Touchdown-Pass auf Jarvis McClam freuen, den anderen Touchdown des Teams besorgte Running Back Lukas Haslwanter mit einem Lauf über sechs Yards kurz vor Schluss.

Die Dragons brachten außer einem Field Goal keine Punkte auf das Scoreboard, so musste das Team unter anderem zwei Fumbles und eine Interception hinnehmen.

Interceptions der Raiders bleiben unbestraft

Raiders-Spielmacher Strong warf derweil zwar zwei Interceptions, Barcelona konnte jedoch keine von beiden in Punkte umwandeln. So endete eine Interception mit einem Fumble der Gastgeber, die andere mündete in einem Punt der Hausherren.

In der Central Conference liegen die Raiders mit einer Bilanz von 5:2 auf dem zweiten Platz, die Dragons sind mit zwei Siegen bei vier Niederlagen Vierter.

ELF live: Unsere Spiele am 7. Spieltag

Sonntag, 16. Juli, 12:45 Uhr: Milano Seamen at Munich Ravens (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de)

Sonntag, 16. Juli, 16:15 Uhr: Hamburg Sea Devils at Frankfurt Galaxy (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de)