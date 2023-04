Wir suchen neue KommentatorInnen und ModeratorInnen für unsere Football-Projekte! Die European League of Football wächst und wächst, dieses Jahr gibt es 17 Teams aus 9 Ländern.

Also muss auch unser Team größer werden, weshalb wir neue KommentatorInnen und ModeratorInnen suchen, die die Begeisterung für Football Made In Europe aus den Stadien in die Wohnzimmer transportieren.

Wenn du genauso für die ELF und für College Football brennst wie wir und schon immer der Meinung warst, dass deine Stimme auf unsere Bühne gehört, dann nimm jetzt an unserem Casting teil.

Bewerbung als KommentatorIn

Lade dir hier die entscheidenden Minuten im Duell zwischen Frankfurt Galaxy und Rhein Fire aus Woche 12 herunter: ZUM DOWNLOAD DER SZENEN Eine irre Schlussphase mit Playoff-Implikationen: Frankfurt geht eine halbe Minute vor Schluss mit einem Touchdown in Führung. Düsseldorf, angeführt von Jim Tomsula, braucht jetzt einen Geistesblitz. Kommentiere dieses dramatische Finish – begeistere das Publikum!

Wichtig: Filme dich beim Kommentieren, wir müssen dich sowohl sehen als auch hören können.

Bewerbung als ModeratorIn

Die zweite Woche der European League of Football 2023 steht an. Und es wird Geschichte geschrieben: Rhein Fire gegen die Hamburg Sea Devils im Volksparkstadion vor zehntausenden Zuschauern. Filme deine Moderation, in der du die Zuschauer begrüßt, ihnen die Bedeutung des Spiels näherbringst und sie darauf heißmachst.

Wichtig: Auch hier musst du im Bild sein! Es geht darum, wie du vor der Kamera stehst und sprichst.

Upload Deiner Bewerbung

Lade dein fertiges Video privat oder öffentlich auf YouTube oder Vimeo hoch. Wichtig ist nur, dass du einen Link erstellst, mit dem wir es anschauen können. Schicke uns den Link zu deinem Video mit dem Betreff "ranCasting KommentatorIn [dein Nachname]" oder "ranCasting ModeratorIn [dein Nachname]" an casting@ran.de

Wichtig: Bitte schicke uns Deine Bewerbung als Link und nicht als Datei-Anhang. Mit dem Einsenden Deiner Bewerbung überträgst Du uns die Rechte an Deinem Video zur Verwendung auf den Kanälen ProSieben SAT.1.

Einsendeschluss ist der 23.04.2023

Wir freuen uns auf dich!