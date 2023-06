Besser hätte der Sonntag für Rhein Fire in der European League of Football wohl kaum laufen können.

In Woche drei setzte sich die Mannschaft unter der Leitung von Head Coach Jim Tomsula mit 58:28 gegen die Paris Musketeers durch. Vor allem in den ersten beiden Vierteln zeigte das Team aus Deutschland dabei seine ganze Klasse und erarbeitete sich einen 33-Punkte-Vorspung. Zwar glückten Paris im dritten Viertel 16 Zähler - und Rhein Fire keiner - wirklich gefährlich wurde es für die Gastgeber gegen Ende der Partie aber nicht mehr.

Glänzen konnte auf Seiten der Rhein Fire vor allem Quarterback Jadrian Clark. Mit acht Passing Touchdowns stellte er einen persönlichen Rekord auf.

Rhein Fire behauptet Rang eins

Das Team aus Düsseldorf darf sich damit über einen perfekten Start in die Saison freuen. In drei Partien gab es drei Siege, in der Western Conference steht Rang eins. Die Musketeers mussten dagegen die zweite Niederlage im dritten Spiel hinnehmen.

In der kommenden Woche haben die Musketeers erneut ein Auswärtsspiel und müssen bei Frankfurt Galaxy antreten, Rhein Fire spielt bei den Cologne Centurions.