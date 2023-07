Überzeugender Sieg im Südderby: Die Stuttgart Surge behalten in der European League of Football auch in Week 5 ihre weiße Weste! Beim Neuling Munich Ravens gelang den Schwaben am Sonntag ein überzeugender 28:9-Sieg.

Damit steht Stuttgart nach vier Spielen bei einer starken 4:0-Bilanz. Die Ausbeute der Ravens ist nach zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen.

Die Stuttgarter sorgten nach einem ausgeglichenen ersten Viertel schnell für klare Verhältnisse. Nach der 13:9-Halbzeitführung legte die Surge in der zweiten Halbzeit nach und zog mit zwei weiteren Touchdowns davon.

Ein Erfolg war das Spiel auch für Jan Weinreich. Der Quarterback war in der Woche vor dem Spiel als Ersatz für den verletzten Starting Quarterback Reilly Hennessey verpflichtet worden. In den vergangenen beiden Spielzeiten agierte der deutsche Quarterback für die Cologne Centurions. Er wurde nach seinem starken Auftritt als "ran Man of the Match" ausgezeichnet.

"Das ist ein Verdienst des Teams, wenn man nur drei Einheiten hatte. Es macht Spaß, ich bin zufrieden, wieder zurückgekommen zu sein", lobte Weinreich seine Teamkollegen. Er warf für 242 Yards inklusive eines Touchdowns und sneakte zwei Mal selbst in die Endzone.

ELF: Drei Livespiele in Week 6

Am kommenden Wochenende geht es in der ELF mit dem sechsten Spieltag weiter, und das wie gehabt mit drei Livespielen. Am Samstag ab 18:50 Uhr wird Frankfurt Galaxy at Milano Seamen im Livestream auf ran.de übertragen.

Am Sonntag steigt dann zunächst ab 12:45 Uhr Wroclaw Panthers at Hamburg Sea Devils (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de). Ab 16:15 Uhr spielen schließlich die Munich Ravens bei Düsseldorf Rhein Fire (live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de).