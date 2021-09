Hamburg (SID) - Auf der Zielgerade der Premierensaison blicken die Macher der European League of Football (ELF) bereits nach vorn und erwarten für das neue Jahr eine Aufstockung. "Wir gehen fest davon aus, dass 2022 mindestens zwölf Franchises antreten", sagte Geschäftsführer Zeljko Karajica, "die Liga wächst definitiv."

In diesem Jahr waren in der Hauptrunde acht Mannschaften dabei. Sechs deutsche (Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Berlin, Stuttgart, Köln) sowie je ein Team aus Polen und Spanien. Nun sollen Standorte "in weiteren Nationen" hinzukommen, so Karajica.

Am Wochenende hatten sich die Gruppensieger Frankfurt Galaxy (Süd) und Hamburg Sea Devils (Nord) in den Halbfinals für das Endspiel in Düsseldorf (26. September) qualifiziert. Mehr als 13.000 Tickets wurden bislang verkauft.

"Wir blicken auf eine großartige Premierensaison zurück und fiebern alle dem Höhepunkt entgegen. Mit Hamburg und Frankfurt haben sich die Teams durchgesetzt, die ihre Qualität am konstantesten auf den Platz bringen konnten", sagte Commissioner Patrick Esume.