American Football

Berlin (SID) - Die National Football League (NFL) hat laut Alexander Steinforth für den deutschen Markt langfristige Pläne. "Die NFL kommt nicht nach Deutschland und ist dann in ein paar Jahren wieder weg. Die NFL kommt nach Deutschland, um zu bleiben", sagte der General Manager Deutschland im Interview mit Spox.

Mit Blick auf die Wachstumschancen hierzulande gehe man "das Ganze bewusst ohne gedankliche Grenzen oder Schranken an. Es gibt das klare Commitment, weiter zu wachsen", betonte Steinforth.

Das erste Spiel auf deutschem Boden in München sei ein "absolutes Leuchtturm-Event", sagte der General Manager: "Wir hoffen und glauben, dass dieses Spiel so viel Begeisterung kreieren und den Stellenwert der NFL in Deutschland nochmal auf ein neues Niveau heben wird. Wir müssen aber auch alles daran setzen, dass die NFL das ganze Jahr über in Deutschland präsent ist."

Das könne durch Fan-Feste, Flag Football oder "eine Academy eines Tages" gewährleistet werden: "Wir werden ein deutsches Büro aufbauen."

Am Mittwoch hatte die NFL bekannt gegeben, dass in München und Frankfurt in den kommenden vier Spielzeiten insgesamt vier Partien stattfinden. Beide Städte werden je zwei Spiele austragen.