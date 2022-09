American Football

Hamburg (SID) - Der deutsche Footballer Kasim Edebali hat seine Karriere beendet. Das verkündete der langjährige NFL-Profi am Montag in den Sozialen Medien. Der 33 Jahre alte Linebacker hatte unter anderem für die New Orleans Saints, Denver Broncos und Cincinnati Bengals insgesamt 62-mal in der US-Profiliga gespielt.

Edebali hatte am Sonntag mit den Hamburg Sea Devils zum zweiten Mal nacheinander das Finale der European League of Football (ELF) verloren. Die Hanseaten unterlagen in Klagenfurt/Österreich den Vienna Vikings mit 15:27.

Der gebürtige Hamburger hatte es 2014 über das Boston College in den Kader der Saints geschafft. Außerdem spielte Edebali für die Detroit Lions, Los Angeles Rams, Chicago Bears, Philadelphia Eagles und die Oakland Raiders, bevor er sich im vergangenen Jahr Hamburg in der neu gegründeten ELF anschloss.