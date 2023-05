Die NFL ist die wichtigste Football-Liga der Welt, erwirtschaftet jedes Jahr einen Milliarden-Umsatz und lockt Millionen von Fans vor die Bildschirme.

Allerdings ist sie längst nicht die einzige Meisterschaft von Relevanz im American Football. Nachfolgend findet ihr einen Überblick über die wichtigsten Ligen.

NFL: Das Nonplusultra im American Football

Jeder College-Spieler in den USA träumt davon, in der National Football League aufzulaufen. Der Wunsch wird allerdings nur für wenige Akteure zur Realität. Die besten Spieler des Landes werden im alljährlichen NFL Draft ausgewählt und dürfen sich dann auf höchstem Niveau beweisen.

Am 7. September startet die 104. Spielzeit der NFL mit der ersten Partie in die neue Saison. Insgesamt kämpfen 32 Teams zunächst in der Regular Season um Playoff-Plätze, bevor es dort um den Einzug in das große Finale geht. Der Super Bowl LVIII steigt schließlich am 11. Februar 2024 im Allegiant Stadium (Nevada), der Heimspielstätte der Las Vegas Raiders.

College-Football: Die Bühne für die NFL-Stars von morgen

Bevor es in die NFL geht, zeigen sich die größten Talente auf College-Ebene. Dort gibt es zahlreiche Teams, die nach Stärke und geographischer Lage in einzelne Divisions, anschließend in Subdivisions und dann nochmal in Conferences unterteilt werden. Mehr Informationen zum Ablauf und Modus findet ihr hier.

Im Jahr 2023 startet die College-Saison am 26. August, das Endspiel steigt am 8. Januar 2024. Wie bereits in den vergangenen Jahren übertragen ProSieben MAXX und ran.de ausgewählte Partien live im Free-TV und Livestream.

European League of Football: Wichtigste Liga in Europa

Die European League of Football (ELF) ist auf dem europäischen Kontinent die bedeutendste Football-Meisterschaft und wird live von ProSieben MAXX im Free-TV und im Livestream auf ran.de sowie bei Joyn übertragen.

Los geht's 2023 am 3. Juni, den Abschluss der Spielzeit bildet das Finale am 24. September in der Düsseldorfer Schauinsland-Reisen-Arena. Zur neuen Saison gab es einige Veränderungen, die wir an dieser Stelle nochmals zusammengefasst haben.

XFL: NFL-Alternative mit angepassten Regeln

Anders als NFL, die College-Saison oder auch die ELF bestreitet die XFL ihre Spiele zu Beginn des Jahres. Saisoneröffnung war bereits am 18. Februar 2023. In der Liga von Dwayne "The Rock" Johnson tummeln sich einige ehemalige NFL-Stars, darunter der deutsche Kicker Dominik Eberle oder der Ex-Seahawks-Receiver Josh Gordon.

Um den Zuschauerinnen und Zuschauern mehr Unterhaltung zu bieten, gibt es im Vergleich zur NFL einige Regelanpassungen. So gibt es beispielsweise eine andere Overtime-Regel, die Zeit pro Spielzug ist kürzer und nach Punktgewinn kann auch ein 4th & 15 ausgespielt werden, um in Ballbesitz zu bleiben. Eine komplette Übersicht zur XFL, deren Übertragung, den Teams und dem Modus findet ihr hier.

Canadian Football League: Die Nummer zwei der Welt

Gemeinhin gilt die Canadian Football League (CFL) als die zweitstärkste Meisterschaft nach der NFL. Diverse College-Spieler, die den Sprung in die NFL nicht geschafft haben, sind dort aktiv.

In der CFL treten neun Teams, die in eine Western und eine Eastern Conference unterteilt sind, gegeneinander an. Die Regular Season umfasst insgesamt 18 Partien, anschließend geht es in den Playoffs weiter. Das Spiel um den Grey Cup, den CFL-Pokal, ist für Mitte November angesetzt.

GFL: American Football in Deutschland

Die German Football Liga (GFL) ist die relevanteste Football-Liga, deren Teams ausschließlich aus Deutschland kommen. 2023 gehen insgesamt 16 Mannschaften in zwei Regionalgruppen (Nord, Süd) mit jeweils zwei Divisions (Staffel eins und Staffel zwei) an den Start.

Die Saison läuft von Mai bis Oktober, die Regeln basieren auf denen der NCAA und entspricht somit den College-Regeln aus den USA. Eine Besonderheit gibt es in der GFL: Am Ende einer Spielzeit treten die Letztplatzierten einer Regionalgruppe in der Relegation gegen die Erstplatzierten aus der GFL 2 an, es kann somit Auf- und Absteiger geben.

Fan Controlled Football: Mitbestimmung für Zuschauerinnen und Zuschauer

Beim Fan Controlled Football (FCF) können Fans in Echtzeit Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen. So sind diese dazu berechtigt, über offensive Spielzüge und die Aufstellung abzustimmen.

Mit Ex-NFL-Quarterback Johnny Manziel, der 2014 als 22. Pick im Draft von den Cleveland Browns ausgewählt wurde, sowie der Receiver-Legende Terrell Owens finden sich auch prominente Gesichter im FCF. Die Saison 2023 soll im Herbst starten.

NAL: Kleineres Spielfeld und mehr Action - in der Halle

Die National Arena League (NAL) existiert seit 2017 und ist die Heimat von sieben Teams. Gespielt wird allerdings nicht auf dem Feld, sondern in der Halle. Das Spielfeld ist wesentlich kleiner, zudem stehen nur acht Spieler pro Mannschaft auf dem Rasen. Die Saison läuft von April bis August.

Einer der Team-Eigentümer ist übrigens ein bekanntes Gesicht aus der NFL. Antonio Brown, ehemaliger Top-Receiver der Pittsburgh Steelers, stieg vor wenigen Wochen bei den Albany Empire ein.