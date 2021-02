Köln (SID) - Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist beim Super Bowl der US-Football-Profiliga NFL in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr/ProSieben und DAZN) beim Sportwettenanbieter bwin der Favorit auf den Sieg. Ein Erfolg des Teams um Star-Quarterback Patrick Mahomes in der regulären Spielzeit ist mit einer Quote von 1,60 notiert.

Gegner Tampa Bay Buccaneers wird allerdings keinesfalls als klarer Außenseiter bewertet. Die Mannschaft von Quarterback-Ikone Tom Brady (43) liegt bei einer Quote von 2,50.