American Football

Washington (SID) - Der US-amerikanische TV-Sender Fox hat offenbar ein Interview mit Präsident Joe Biden im Rahmen des Super Bowl gecancelt. Wie Pressesprecherin Karine Jean-Pierre über Twitter erklärte, sollte Biden eigentlich vor dem Finale der NFL am Sonntag (Ortszeit) bei einem Streaming-Dienst des Senders auftreten. Er habe sich "darauf gefreut" und wollte über "den Super Bowl, die State of the Union und kritische Themen, die den Alltag schwarzer Amerikaner betreffen" sprechen.

"Wir sind informiert worden, dass Fox Corp darum gebeten hat, das Interview abzusagen", so Jean-Pierre weiter. Die Präsidenten-Interviews im Vorfeld des NFL-Endspiels mit dem jeweiligen übertragenden Sender sind in den USA seit Jahren üblich. In den vergangenen zwei Jahren hatte Biden mit den Sendern CBS und NBC gesprochen.

Fox, das die Partie zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs (Montag, 00.30 Uhr MEZ/ProSieben und DAZN) in den Staaten zeigt, gilt als konservativ orientiert und stand unter anderem Ex-Präsident Donald Trump nahe.

Biden soll dem reichweitenstarken Sender gegenüber kritisch eingestellt sein, unter anderem war er in der Vergangenheit bereits mit dem Fox-Hauptkorrespondenten für das Weiße Haus aneinander geraten.