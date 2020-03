Köln - Das Baseball-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio ist aufgrund des Coronavirus verschoben worden. Das Turnier in Taiwan wird vom 1. bis 5. April auf den 17. bis 21. Juni verlegt. Dies gab der Baseball-Weltverband WBSC am Montag bekannt.

Nach Rücksprache mit den medizinischen und staatlichen Behörden wurde entschieden, dass die notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen für Spieler, Personal und Zuschauer aktuell nicht gegeben sind. An dem Turnier nehmen Taiwan, Australien, China, die Niederlande sowie zwei noch nicht bekannte amerikanische Teams teil.

Der Gewinner des Qualifikationsturniers erhält den sechsten und letzten Platz im olympischen Baseball-Turnier. Bisher haben sich Gastgeber Japan, Israel, Südkorea und Mexiko für das Turnier qualifiziert.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.