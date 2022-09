Köln (SID) - RTL hat zum Abschluss der Basketball-EM noch einmal eine gute Quote eingefahren. Wie der Kölner TV-Sender am Montag mitteilte, schalteten am Sonntag im Schnitt 1,77 Millionen Zuschauer zum kleinen Finale in Berlin ein, in dem die deutschen Basketballer dank eines 82:69 (36:23)-Sieges gegen Polen die Bronzemedaille gewonnen hatten.

RTL hatte sich zum Viertelfinale gegen Griechenland mit Rechtehalter MagentaSport geeinigt und war am vergangenen Dienstag in die Live-Berichterstattung eingestiegen. Dort hatten in der Spitze 2,51 Millionen und im Schnitt 1,63 Millionen Menschen zugesehen.

Höhepunkt war das Halbfinal-Aus gegen den späteren Europameister Spanien am vergangenen Freitag, als RTL einen Höchstwert von 4,15 Millionen und 3,02 Millionen Zuschauer im Schnitt verbuchte.