München (SID) - Der Corona-Ausbruch bei den Basketballern von Bayern München hat nun auch zur Absage des Spitzenspiels gegen Meister und Pokalsieger Alba Berlin geführt. Das für diesen Sonntag angesetzte Bundesliga-Duell muss verlegt werden, einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Wegen Personalmangels nach zahlreichen Fällen bei den Münchnern waren zuvor bereits das BBL-Spiel bei ratiopharm Ulm sowie die EuroLeague-Begegnungen bei Fenerbahce Istanbul/Türkei und Armani Mailand/Italien abgesagt worden. Neben Profis sind bei den Bayern auch Trainer- und Betreuer von der Coronawelle betroffen.

Nächster geplanter Auftritt ist für den FC Bayern das EuroLeague-Spiel bei Panathinaikos Athen/Griechenland am Dienstag. In der Bundesliga soll es am 27. März gegen die Hakro Merlins Crailsheim weitergehen. Ihren bislang letzten Einsatz hatten die Münchner am 8. März bei den Telekom Baskets Bonn (61:96).