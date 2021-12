Berlin (SID) - Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) den Angriff des Überraschungsteams Niners Chemnitz souverän abgewehrt und wettbewerbsübergreifend bereits seinen vierten Sieg in Serie geholt. Der deutsche Meister gewann am Sonntag 83:62 (33:32), mit 12:6 Punkten sprang Alba auf den vierten Tabellenplatz. Chemnitz (10:8) ist Neunter.

Nach den zwei Erfolgen in der EuroLeague über die Spitzenteams Maccabi Tel Aviv (91:86) und Armani Mailand (81:76) hatte Alba mit den Niners nur bis zur Pause Mühe. Chemnitz, das zuletzt Titelverteidiger Bayern München im BBL-Pokalviertelfinale ausgeschaltet hatte, ließ die Gastgeber im schwachen dritten Viertel (14:31) entscheidend davonziehen. Bester Werfer der Berliner war der deutsche Nationalspieler Johannes Thiemann (14 Punkte).

Die MHP Riesen Ludwigsburg schlugen am Sonntag s.Oliver Würzburg mit 83:68 (44:42) und sind Tabellendritter. Auf Rang fünf liegen die Hamburg Towers nach einem 103:92 (64:54) über die Löwen Braunschweig. Nach drei Ligasiegen in Serie unterlag Trainer Sebastian Gleim mit den Hakro Merlins Crailsheim bei seinem früheren Team Fraport Skyliners Frankfurt 73:80 (35:35).