München (SID) - Basketball-Pokalsieger Bayern München und der frühere Nationalspieler Robin Amaize gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde der ursprünglich noch bis 2022 gültige Vertrag mit dem 27-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Amaize hatte seit 2019 für die Münchner gespielt und kam in 57 Bundesliga-Partien durchschnittlich auf 4,0 Punkte.