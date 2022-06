München (SID) - Basketball-Vizemeister Bayern München verliert seinen Kapitän und Rekordspieler Nihad Djedovic. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, verlässt Djedovic den Klub nach neun Jahren und schließt sich dem spanischen Klub CB Unicaja Malaga an. Der Bosnier mit deutschem Pass lief insgesamt 291-mal für die Münchner in der BBL auf und erzielte dabei 3244 Punkte.

"Das ist für mich kein Abschied, sondern ich sage nur: auf Wiedersehen!", sagte Djedovic, der mit den Münchnern dreimal die deutsche Meisterschaft gewann (2014, 2018, 2019). Geschäftsführer Marko Pesic betonte, Djedovic werde "ein enger Freund bleiben, dem immer alle Türen offenstehen".

Für den ambitionierten fünfmaligen deutschen Meister ist der Verlust von Djedovic ein Rückschlag. Erst am Sonntag hatten die Münchner die Finalserie gegen Dauerrivale Alba Berlin mit 1:3 verloren und mit ansehen müssen, wie die Hauptstädter im Münchner Audi Dome den dritten Meistertitel in Folge perfekt machten.