Köln (SID) - Die Telekom Baskets Bonn bleiben in der Basketball Bundesliga (BBL) Spitzenreiter Alba Berlin auf den Fersen. Die Baskets gewannen am Sonntag bei den Rostock Seawolves mit 77:62 (46:34) und zogen nach Siegen wieder mit dem Titelverteidiger aus Berlin gleich. Dieser hatte am Samstag beim 89:81-Erfolg gegen die EWE Baskets Oldenburg vorgelegt.

Beim vierten Ligasieg der Bonner in Serie war Tyson Ward mit zwölf Punkten bester Werfer der Gäste. Die Fraport Skyliners Frankfurt stecken nach der 83:100 (35:54)-Niederlage gegen Brose Bamberg weiter tief im Tabellenkeller fest, Syntainics MBC Weißenfels bezwang die Würzburg Baskets 98:83 (53:41).