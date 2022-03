Frankfurt am Main (SID) - Der italienische Trainer Luca Dalmonte soll die Fraport Skyliners aus Frankfurt in der Basketball Bundesliga (BBL) vor dem Abstieg retten. Die Hessen haben den 58-Jährigen bis zum Saisonende mit Option auf eine Weiterbeschäftigung verpflichtet. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Frankfurt ist mit 12:36 Punkten Tabellenvorletzter, dahinter stehen die JobStairs Giessen 46ers (10:36). Bereits am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) zum Heimspiel gegen ratiopharm Ulm löst Dalmonte Interimstrainer Klaus Perwas ab, der nach der Entlassung von Diego Ocampo eingesprungen war.

Dalmonte war in der Saison 2020/21 Trainer des italienischen Erstligisten Fortitudo Bologna. Zuvor stand er unter anderem bei Virtus Rom und Fenerbahce Istanbul unter Vertrag.