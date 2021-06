Ulm (SID) - Der frühere Basketball-Nationalspieler Per Günther geht bei ratiopharm Ulm in seine 14. Saison. Der 33 Jahre alte Aufbauspieler verlängerte seinen Vertrag beim Bundesligisten um ein Jahr.

"Ich spiele nochmal ein Jahr und freue mich riesig drauf. So aufzuhören wäre für mich sehr schade gewesen - obwohl es ja eigentlich eine tolle Saison war", sagte Günther, der mit seinem Klub erst im Halbfinale der Play-offs an Meister Alba Berlin scheiterte: "Aber atmosphärisch, so ganz ohne Fans war das eben gar nicht so." Günther spielt sei 2008 für Ulm.