Beim verspäteten EM-Debüt von Schlüsselspielerin Leonie Fiebich haben die deutschen Basketballerinnen ihren ersten Sieg geholt und Kurs auf die K.o.-Runde genommen. In Ljubljana schlug das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis Gastgeber Slowenien am zweiten Spieltag mit Mühe 66:62 (32:30), die Ausgangslage hat sich stark verbessert.

Mit drei Punkten ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Vierergruppe C Tabellendritter. Mindestens diese Position muss für das Weiterkommen her. Im Falle eines weiteren Sieges am Sonntag gegen Großbritannien (12.15/kostenfrei bei MagentaSport) wäre das DBB-Team sicher in der Qualifikation für das Viertelfinale dabei. Nur die Gruppensieger ziehen direkt in die Runde der besten Acht ein.

Fiebich, die das Auftaktspiel am Vortag gegen Vize-Europameister Frankreich (50:58) angeschlagen verpasst hatte, stand in der Startformation. Die wertvollste Spielerin (MVP) der abgelaufenen Saison in Spanien brauchte wie die gesamte Mannschaft aber etwas Anlaufzeit.

Erst nach einem von Fehlern geprägten ersten Viertel mit zu vielen Ballverlusten (8) fand das deutsche Team seinen Rhythmus, verpasste aber die Chance, sich bis zur Pause klarer abzusetzen. Auch der Start in die zweite Hälfte misslang, Slowenien nutzte die Fehler der DBB-Auswahl und führte vor dem Schlussabschnitt 45:42.

Im Offensivspiel hakte es lange, dann drehte Marie Gülich auf und brachte die deutsche Mannschaft durch viele starken Aktionen an beiden Brettern auf die Siegerstraße. Mit zwölf Punkten und elf Rebounds gelang der Spanien-Legionärin ein Double-Double. Beste Werferinnen des DBB-Teams, das erstmals seit zwölf Jahren bei einer EuroBasket dabei ist, waren Gülich und Sonja Greinacher, Fiebich verbuchte elf Punkte.