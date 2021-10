Köln (SID) - Die Fraport Skyliners Frankfurt haben Will Cherry zurück in die Basketball Bundesliga (BBL) geholt. Der US-Aufbauspieler, in der Spielzeit 2015/16 für Alba Berlin aktiv, kommt vom israelischen Erstligisten Hapoel Eilat und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Will ist ein Aufbauspieler mit Erfahrung auf dem höchsten europäischen Level. Er ist ein guter Eins-gegen-Eins-Verteidiger, der immer in der Lage ist den Ball zu klauen oder den Pass abzufangen", sagte Frankfurts Trainer Diego Ocampo. Guard Cherry (30) hat in der NBA acht Spiele für die Cleveland Cavaliers absolviert (2014/15).